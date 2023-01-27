Кладем не в суп, а в кошелек. Как листья лавра притягивают деньги

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27.01.2023, 14:25, Разное
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О применении лаврового листа в кулинарии знает, пожалуй, каждая хозяйка. Эта приправа широко используется для приготовления различных блюд. Ее добавляют в супы, жаркое, рагу, домашние консервы. Но далеко не всем известно, что листья лавра можно использовать не только в кулинарии. Согласно поверьям, они являются сильным талисманом.

Примета, связанная с листьями лавра

Люди, которые верят в мистические свойства растения, уверяют, что оно притягивает в дом благополучие и прибыль. Чтобы приманить удачу и богатство, надо знать, как правильно использовать листья лавра.

Многие виды растений считаются защитниками жилища. Согласно поверьям, они приносят в дом счастье. Другие растения, напротив, могут вызвать семейные конфликты.

Эти явления не доказаны наукой. Но некоторые хозяйки убеждены, что придерживаться определенных традиций и соблюдать некоторые ритуалы все-таки стоит.

Как использовать листья лавра для привлечения удачи?

Считается, что это растение следует положить в кошелек. Оно обладает особой энергетикой, которая притягивает деньги. Листья лавра должны быть ровными, без дырок и повреждений. Лучше поместить их в коричневый или черный кошелек. В нем не должно быть чеков и кредитных карт с долгами.

Для ритуала также понадобится маленький кусочек красной ткани и эфирное масло. Лист лавра держат в руках. Затем наносят на него несколько капель масла. Заворачивают лист в салфетку и помещают в кошелек (в то отделение, где находятся деньги). Время от времени листья надо заменять на более свежие. Чтобы ритуал помог достичь результата, необходимо верить в то, что он подействует, не сомневаться в эффективности обряда.

Лавровые листья можно положить на тарелку и поджечь. Согласно поверьям, такой ритуал наполняет дом позитивной энергетикой.

Многие современные люди относятся к приметам весьма скептически. Но некоторые все же доверяют древним традициям и выполняют те или иные ритуалы.


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