Скандалы: «Напевая и пританцовывая…»

Киркоров обиделся на рекламу строительной компании

Интересная коллизия разворачивается вокруг поп-певца Филиппа Киркорова: певцу не понравилось, что его фото использовали для поста в телеграм-канале застройщика, — сообщает канал «Движ про недвиж». Киркоров заявил при этом, что раньше бы закрыл глаза на такого рода прецеденты. Однако, теперь, став «своего рода девелопером», не может так поступить и планирует идти в суд.

Дело в том, что летом прошлого года Киркоров решил попробовать себя в строительном бизнесе. Как сообщил российские СМИ, освещавшие ход Петербургского экономического форума, Киркоров должен был подписать с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко соглашение о строительстве крупного торгово-развлекательного комплекса. Объём инвестиций должен был составить по некоторым данным более 1,5 млрд рублей. Однако с того момента прошло уже полгода, а о проекта ничего не слышно.

Чем не повод напомнить о себе? – считают аналитики канала.

Оригинал материала: “Новые Известия”