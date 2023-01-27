Прокремлевское мнение: Польша вписала очередную позорную страницу в свою современную историю

В 2023 году представителей из РФ впервые в истории не пригласили на мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Освенцима в Польше, где Россия потеряла более 500 тыс. человек в борьбе с нацистами, сообщила генеральный директор Музея современной истории РФ Ирина Великанова.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она отметила, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим покинуло руководство 27 января 1945 года. А стремясь замести следы зверских преступлений, поручило вывезти наиболее трудоспособных заключенных на территорию Германии, которых оказалось около 60 тыс. человек. При этом более 7,5 тыс. узников были оставлены умирать, однако физически истребить их не успели – подоспевшие военные врачи Красной армии оказали первую медицинскую помощь.

В феврале комиссия по расследованию злодеяний в Освенциме начала крупные судебные процессы. Сотрудники лагеря были осуждены в 1945 году во время Бельзенского и Нюрнбергского процессов.

По мнению главы музея, в этом году польские власти решили выразить солидарность с киевским режимом, открыто прославляющим украинских нацистов из ОУН-УПА, которые устроили в 1943 году геноцид польского населения на Западной Украине, более известный как «Волынская резня».

Таким образом «Польша вписала очередную позорную страницу в свою историю», где уже значится массовый снос памятников советским воинам –освободителям, 500 тыс. человек потеряла РФ только погибшими, когда освобождала поляков от нацизма.

Кроме того, Великанова опубликовала несколько рисунков, которые сделал Зиновий Толкачев (участвовал в освобождении Освенцима) на лагерных бланках. Эти рисунки демонстрировались на Нюрнбергском трибунале как доказательства злодеяний фашистов, хранятся в фондах музея.

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