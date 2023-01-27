 

Песков: Заявления Нуланд о России показывают отсутствие у США маневра и гибкости

27.01.2023, 13:40, Новости дня
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Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о РФ говорят о том, что у Вашингтона отсутствуют маневр и гибкость, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что слова Нуланд указывают на позицию США, которая диаметрально расходится с позицией Москвы, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что в Кремле не увидели ничего нового в словах Нуланд про смягчение санкций или решение конфликта.

Напомним, Нуланд заявила, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победить, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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