Песков: Заявления Нуланд о России показывают отсутствие у США маневра и гибкости

Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о РФ говорят о том, что у Вашингтона отсутствуют маневр и гибкость, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что слова Нуланд указывают на позицию США, которая диаметрально расходится с позицией Москвы, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что в Кремле не увидели ничего нового в словах Нуланд про смягчение санкций или решение конфликта.

Напомним, Нуланд заявила, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победить, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.

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