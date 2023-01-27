 

Немецкая таможня не пропустила танки для Украины и потребовала модернизировать их до Евро-4

27.01.2023, 13:33, Разное
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Таможенная служба ФРГ сообщила, что танки Leopard 2 для Украины не смогут покинуть территорию страны, поскольку не соответствуют экологическому стандарту.

Чиновники сослались на регулирующий эти вопросы Экспортный кодекс в редакции от 14 апреля 2022 года.

Война в УкраинеСогласно документу, танки относятся к категории VII-92 «Другая специальная колёсная и гусеничная техника, имеющая возможность передвижения по дорогам общего пользования, со снаряжённой массой от 15 тонн». При условии, что такие машины произведены в Германии, для их вывоза за границу они должны соответствовать как минимум стандарту Евро-4

В аппарате Олафа Шольца уже признали, что столкнулись с «непреодолимым препятствием», но пообещали «сохранять решимость и следовать ранее намеченным решениям с учётом возможностей, продиктованных законодательством».

– Закон суров, но это закон. Мы не можем нарушить его, даже если нам очень хотелось бы это сделать. Поэтому мы будем искать возможности оборудовать танки катализаторами и повторно пересертифицировать их, – сказал канцлер. – По оценкам экспертов бундесвера, это может занять до 10-12 месяцев.

Как сообщает издание Bild, власти могли бы воспользоваться ещё одним обходным механизмом – получить от Федерального министерства экономики и защиты климата заключение о том, что эти танки не подлежат переоборудованию по конструктивным причинам. В частности, так были обеспечены экспортные поставки «Леопардов» в Африку. Однако эта бумага может быть выписана только на основании прошения от главного инженера завода-производителя, но он сейчас находится в отпуске, после которого скорее всего выйдет на пенсию. Согласование вопроса у нового главного инженера, с учетом процедуры назначения, может растянуться на те же 10-12 месяцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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