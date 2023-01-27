 

Адам Драйвер в роли пилота космического корабля в трейлере нового фильма “65”

27.01.2023, 13:25, Разное
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Звезда новой трилогии “Звездные войны” Адам Драйвер продолжает радовать своих поклонников перспективными проектами. На этот раз в сети появился трейлер фантастического фильма под названием “65”. В нем двукратный номинант на премию “Оскар” исполнил роль пилота космического корабля. Лента выйдет на экраны 17 марта.

По сюжету главный герой по имени Миллис совершает аварийную посадку на неведомой планете. Он обнаруживает, что это Земля в эпоху динозавров. Позже герой находит еще одну выжившую в катастрофе, девочку по имени Коаи. Ему предстоит каким-то образом доставить их обоих в безопасное место на планете, населенной ужасными монстрами.

Партнершей Драйвера по картине выступила 15-летняя Ариана Гринблатт. Еще одну роль в триллере исполнила Хлоя Коулман. Фильм “65” — режиссерский дебют Скотта Бека и Брайана Вудса, которые получили признание, работая с Джоном Красински над фильмами из серии “Тихое место”. Продюсерами проекта выступили Сэм Рейми, Дебора Либлин и Зайнаб Азизи.

В 2021 году Адам Драйвер сыграл в фильмах “Последняя дуэль” и “Дом Гуччи” Ридли Скотта, а также снялся с Марион Котийяр в ленте “Аннетт”. 37-летний актер успешно существует между полюсами “новый Де Ниро” и “не самая красивая кинозвезда”. В материале HELLO! можно узнать о том, почему Драйвер невероятно всех бесит и очаровывает. 


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