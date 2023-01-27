 

Елена Перминова, Рита Ора, Кортни Лав и другие гости показа Fendi в Париже

27.01.2023, 13:25, Разное
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Разумеется, мероприятие, прошедшее в рамках парижcкой Недели высокой моды, не смогли пропустить мировые селебрити, среди которых имеется немало преданных фанатов модного дома Fendi. На показе весенне-летней коллекции “от кутюр” засветились топ-модель Елена Перминова, британская певица Рита Ора, которая недавно вышла на пре-пати “Золотого глобюуса” в супер откровенном наряде, вдова Курта Кобейна и рок-исполнительница Кортни Лав, топ-модель и телеведущая Эмбер Валлетта, а также главный редактор американского Vogue Анна Винтур и режиссер нашумевшего байопика “Элвис” Баз Лурман.

Кортни ЛавЕлена ПерминоваРита ОраЭмбер ВаллеттаАнна Винтур и Баз Лурман


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