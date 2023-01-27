Французские энергетики продолжают забастовки

По всей Франции на нефтеперерабатывающих заводах и электростанциях продолжаются демонстрации против пенсионной реформы, передаёт France 3. Профсоюзы призывают присоединиться к протестам представителям всех профессий и продолжать точечные блокировки до всеобщей забастовки.

Нефтеперерабатывающие заводы, портовые доки и электростанции заблокированы и работают с ограничениями. На многих объектах во Франции проходят демонстрации. Сегодня утром в Байонне цель бастующих — раздуть протестный огонь и раздать листовки.

БАСТУЮЩИЙ: Мы пытаемся поддерживать баланс сил и давление для борьбы с этой совершенно противоправной реформой.

ДРУГОЙ БАСТУЮЩИЙ: Правительство не начало доработку в соответствии с предложениями, которые мы внесли. Что ещё мы можем сделать? Очевидно, надо усилить блокировку.

В Сен-Назере по призыву Всеобщей конфедерации труда (CGT) на 24-часовую протестную акцию вышли представители энергетического, транспортного и образовательного секторов.

ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА: Крайне важно, чтобы все профессии быстро и решительно, как мы говорим в CGT, присоединились к протестам, — тогда правительство откажется от этого законопроекта, против которого выступают почти все.

В Мартиге сотня человек собралась на нефтяном объекте.

ДРУГОЙ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА: Приятно видеть здесь такую толпу.

Ни один бензовоз не едет. Профсоюзы и рабочие заявляют, что готовы протестовать долго.

ТРЕТИЙ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА: К начатой акции присоединяются примерно все, что потом позволит организовать довольно сложные вещи, если правительство будет настаивать на этой реформе.

Общий девиз: разрешено всё, пока от реформы не откажутся. Сюда входят снижение производства на АЭС, преднамеренные отключения электричества и бесплатное обслуживание некоторых клиентов.

ФАБРИС КУДУР, генеральный секретарь профсоюза CGT Énergie: Это действительно может быть бесплатный учёт потребления, а для других по техническим причинам — переход на часы непиковой нагрузки, что позволяет этим потребителям, особенно квалифицированным рабочим, платить по самым низким тарифам.

Профсоюзы призывают продолжить точечные блокировки до дня всеобщей забастовки 31 января.

Дата выхода в эфир 26 января 2023 года.