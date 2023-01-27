Французские энергетики продолжают забастовки

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27.01.2023, 13:15, Разное
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По всей Франции на нефтеперерабатывающих заводах и электростанциях продолжаются демонстрации против пенсионной реформы, передаёт France 3. Профсоюзы призывают присоединиться к протестам представителям всех профессий и продолжать точечные блокировки до всеобщей забастовки.

Нефтеперерабатывающие заводы, портовые доки и электростанции заблокированы и работают с ограничениями. На многих объектах во Франции проходят демонстрации. Сегодня утром в Байонне цель бастующих — раздуть протестный огонь и раздать листовки.

БАСТУЮЩИЙ: Мы пытаемся поддерживать баланс сил и давление для борьбы с этой совершенно противоправной реформой.

ДРУГОЙ БАСТУЮЩИЙ: Правительство не начало доработку в соответствии с предложениями, которые мы внесли. Что ещё мы можем сделать? Очевидно, надо усилить блокировку.

В Сен-Назере по призыву Всеобщей конфедерации труда (CGT) на 24-часовую протестную акцию вышли представители энергетического, транспортного и образовательного секторов.

ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА: Крайне важно, чтобы все профессии быстро и решительно, как мы говорим в CGT, присоединились к протестам, тогда правительство откажется от этого законопроекта, против которого выступают почти все.

В Мартиге сотня человек собралась на нефтяном объекте.

ДРУГОЙ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА: Приятно видеть здесь такую толпу.

Ни один бензовоз не едет. Профсоюзы и рабочие заявляют, что готовы протестовать долго.

ТРЕТИЙ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА: К начатой акции присоединяются примерно все, что потом позволит организовать довольно сложные вещи, если правительство будет настаивать на этой реформе.

Общий девиз: разрешено всё, пока от реформы не откажутся. Сюда входят снижение производства на АЭС, преднамеренные отключения электричества и бесплатное обслуживание некоторых клиентов.

ФАБРИС КУДУР, генеральный секретарь профсоюза CGT Énergie: Это действительно может быть бесплатный учёт потребления, а для других по техническим причинам переход на часы непиковой нагрузки, что позволяет этим потребителям, особенно квалифицированным рабочим, платить по самым низким тарифам.

Профсоюзы призывают продолжить точечные блокировки до дня всеобщей забастовки 31 января.

Дата выхода в эфир 26 января 2023 года.


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