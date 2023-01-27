 

Мишустин предложил кандидатуры в правление “Газпрома

27.01.2023, 12:25, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова и Виктора Зубкова специальными представителями президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа.

Вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров и глава “Газпрома” Алексей Миллер вошли в состав Министерства промышленности и торговли, Совета директоров “Газпрома”, говорится в пресс-релизе кабинета министров. “Выдвинуть кандидатов в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров публичного акционерного общества “Газпром” (Санкт-Петербург)”, – говорится в приложении. Согласно распоряжению премьера, Росимущество обеспечит включение выдвинутых кандидатов в утвержденный список в совет директоров или ревизионную комиссию ОАО “Газпром”.

В приложении указаны фамилии Акимова и Зубкова, а также Миллер, Новак Миллер, Новак Миллер, Новак Миллер, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгиков.


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