Мишустин предложил кандидатуры в правление “Газпрома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова и Виктора Зубкова специальными представителями президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа.

Вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров и глава “Газпрома” Алексей Миллер вошли в состав Министерства промышленности и торговли, Совета директоров “Газпрома”, говорится в пресс-релизе кабинета министров. “Выдвинуть кандидатов в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров публичного акционерного общества “Газпром” (Санкт-Петербург)”, – говорится в приложении. Согласно распоряжению премьера, Росимущество обеспечит включение выдвинутых кандидатов в утвержденный список в совет директоров или ревизионную комиссию ОАО “Газпром”.

В приложении указаны фамилии Акимова и Зубкова, а также Миллер, Новак Миллер, Новак Миллер, Новак Миллер, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгинов, Шульгиков.