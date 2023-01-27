 

Кремлевские мечтания: Одесса и отрезание Украины от моря

27.01.2023, 12:20, Новости дня
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Исторический центр Одессы неожиданно признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия «под угрозой». Россия голосовала против этого решения и считает его «политическим» и «продавленным», причем самым примитивным образом. На этом фоне российские власти чуть ли не впервые подняли тему о необходимости отрезать Украину от моря.

Теги: 

ООН
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Украина
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Черное море
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спецоперация
,
Россия и Украина
,
Дмитрий Медведев
,
ЮНЕСКО
,
Одесса
,
Дмитрий Бавырин
,
СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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