Кремлевские мечтания: Одесса и отрезание Украины от моря

Исторический центр Одессы неожиданно признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия «под угрозой». Россия голосовала против этого решения и считает его «политическим» и «продавленным», причем самым примитивным образом. На этом фоне российские власти чуть ли не впервые подняли тему о необходимости отрезать Украину от моря.

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