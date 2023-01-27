Кремлевские мечтания: Одесса и отрезание Украины от моря
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Исторический центр Одессы неожиданно признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия «под угрозой». Россия голосовала против этого решения и считает его «политическим» и «продавленным», причем самым примитивным образом. На этом фоне российские власти чуть ли не впервые подняли тему о необходимости отрезать Украину от моря.
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Дмитрий Медведев
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Дмитрий Бавырин
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СВО
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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