 

В сети раскритиковали “голое” платье Кортни Кардашьян

27.01.2023, 12:05, Разное
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43-летняя Кортни Кардашьян приобщилась к голливудскому тренду на “голые” платья и сфотографировалась в одном из таких экземпляров для своего личного блога. На снимке Кардашьян позирует в облегающем наряде Balmain с изображением обнаженной женской натуры спереди и херувимов на спине. Однако новый образ понравился не всем подписчикам телезвезды.

В комментариях поклонники разделились на два лагеря: одни восхитились нарядом Кортни, а другие — раскритиковали трендовое платье в пух и прах.

Большая часть всего, что она сейчас носит, — абсолютная дичь.

Наверное, я просто не разбираюсь в моде.

Это платье заставляет меня чувствовать себя некомфортно.

Многие назвали платье звезды “гротескным”, “ужасным” и “отвратительным”. Но, судя по всему, мнение интернет-троллей мало волнует Кортни: в отличие от многих своих коллег, которые в таких случаях ограничивают комментарии к постам, она этого делать не стала.

На днях супруг Кортни, 47-летний барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер, показал общественности новую тату, посвященную любимой. Пара поженилась в Санта-Барбаре в мае 2022-го. Еще одну свадьбу они сыграли неделю спустя в Портофино. До бракосочетания Кардашьян и Баркер много лет дружили, но встречаться начали только в январе 2021 года. А минувшей осенью супруги решили жить вместе. 


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