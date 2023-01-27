Мнение: Японские санкции

Япония ввела санкции и заморозила активы 22 лиц и 3 организаций из России на своей территории. Кроме того, в феврале будет введен запрет вводит запрет на экспорт в РФ вакцин и медицинских изделий, роботов, радиоактивных материалов, а также оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Теоретически у России есть чем ответить – встречной заморозкой активов Японии в проекте Сахалин-2. Однако это будет означать эскалацию, итогом которой станет потеря еще и японского энергетического рынка. Японцы при этом не слишком пугаются подобной перспективы. Уже в прошлом году в июне, а затем начиная с сентября и по сегодняшний день импорт российской нефти был сокращен до нуля, на три четверти сокращены поставки российского угля, поэтому газ – ну что ж, газ так газ.

Здесь, конечно, речь идет не только о солидарности со странами «семерки». Япония обеспокоена сближением (причем оно больше похоже на недружественное поглощение) Китая и России. Японцы всерьез опасаются ситуации, когда Россия превратится в марионетку Китая, что в складывающихся обстоятельствах всё более вероятно, а потому рвут связи и отношения с Россией, опасаясь возможного шантажа с ее стороны в интересах Китая.

Опасения вполне оправданы. Кремль, бросая в мясорубку на Украине все боеспособные части отовсюду, ослабил и без того не самую мощную оборону региона Сибири, Дальнего Востока и Приморья. Что делает его беззащитным перед китайскими угрозами (впрочем, и японскими тоже). А значит, суверенная политика на Востоке для Кремля становится все менее доступной.

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