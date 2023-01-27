 

Американцы вынуждены покупать продукты в магазинах «всё по доллару» из-за растущих цен на питание

27.01.2023, 11:55, Разное
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Из-за высоких цен на продовольствие всё больше американцев предпочитают закупаться в магазинах с фиксированными ценами, а не в обычных супермаркетах. Именно поэтому магазины «Всё по доллару» стали самой быстрорастущей торговой сетью в стране, пишет Fox News.


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Всё больше американцев перестают ходить в продуктовые магазины и предпочитают магазины «Всё по доллару». Причина — высокие цены на продовольствие. 

За последние 15 лет количество таких людей, которым приходится выбирать между лавками с фиксированными ценами и обычными супермаркетами, увеличилось почти на 90 процентов. В итоге долларовые магазины стали самой быстрорастущей продуктовой сетью в стране. 

К нам присоединяется отец семейства из Нью Джерси Дэни Рэйз. Доброе утро, Дэни! Вас удивила эта новость? 

ДЭНИ РЭЙЗ: Нет, я совершенно не удивлён. Такие магазины очень полезны.

А вы ходите в такие торговые точки? 

ДЭННИ РЭЙЗ: Да, я недавно ездил к тёще в Детройт и закупался там всю неделю. Сам я живу в Нью Джерси и пользуюсь похожей торговой сетью. 

Мы также говорили о ценах на топливо. Ведь вы развозите детей в школу и на занятия спортом. А цены на бензин — всё ещё серьезный вопрос. Его средняя стоимость по стране была 2,39 доллара, когда президент Байден вступил в должность. Сегодня цена за галлон (4,5 литра) уже 3,48 долларов. Испытываете ли вы трудности, связанные с этим? 

ДЭННИ РЭЙЗ: Сейчас не так сложно. Терпимо. 

Ещё один момент, связанный с покупкой продуктов в  долларовых магазинах. Там не всегда есть здоровые альтернативы. Много предварительно упакованных продуктов и так далее. Что вы делаете по этому поводу? 

ДЭННИ РЭЙЗ: Ну, мы в таких магазинах не покупаем ничего в коробках. Только яйца, фрукты или что-то такое.  

А вы вините кого-то в том, что цены на продовольствие такие высокие? 

ДЭННИ РЭЙЗ: А я не знаю, кого винить. Но кто-то должен за это отвечать. Я не знаю, почему еда так дорожает. 

Поняла вас. Вы всё ещё молоды, надеетесь ли вы, что обстановка улучшится в будущем? 

ДЭННИ РЭЙЗ: Да, очень надеюсь. Надеюсь, что всё вернётся в норму, к обычным ценам.

Дэнни, большое спасибо, что присоединились к нам. 

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.


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