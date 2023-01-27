 

Из-за роста цен на бензин венграм приходится заправлять машины за границей

27.01.2023, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Политика контроля цен на топливо, которую больше года проводили власти Венгрии, негативно отразилась на жителях страны. Как передаёт NTD, теперь многие автолюбители едут в соседние Словакию и Румынию, чтобы заправить машины.

Венграм вышла боком политика контроля цен на топливо, которую больше года проводили власти. Теперь многие едут в соседнюю Словакию, чтобы заправить автомобили.

Правительство Венгрии отпустило цены в декабре и одновременно повысило налоги на топливо. Оно сразу подорожало. Например, в Эстергоме литр дизеля стоит 1,74 евро, а в словацком городе Штурово — 1,61 евро. Разница в стоимости бензина немного меньше.

ВОДИТЕЛЬ: Нам нужно только пересечь мост — и мы здесь. Так что мы будем приезжать сюда чаще.

ВОДИТЕЛЬ: Печально, что в Венгрии топливо дороже, и с этим ничего не делают.

На другом конце страны водители едут заправлять машины в Румынию.

Премьер-министр Виктор Орбан заморозил цены на топливо в ноябре 2021 года. Бензин стал стоить 1,23 евро. В то время это было примерно на евро дешевле, чем в среднем по Евросоюзу. В приграничном городе Эстергом начали массово заправлять машины словаки. После этого Орбан повысил цены на топливо для иностранцев на 70 процентов, чем вызвал гнев Еврокомиссии.

Между тем искусственное занижение цен привело к тому, что некоторые компании перестали импортировать топливо. Кроме того, многие мелкие фирмы разорились. В итоге рынок топлива пострадал, и возник дефицит.

ТАМАШ ПЛЕТШЕР, аналитик: Эти 13 месяцев ограничения цен полностью дестабилизировали свободный рынок топлива в Венгрии. Сейчас страна возвращается к прежним правилам, но рынок уже не тот, что раньше. Думаю, понадобятся годы, чтобы он вернулся к тому состоянию, в котором находился до ценовых ограничений.

Отпустив цены, венгерские власти повысили акцизный сбор на топливо и обложили дополнительными налогами на прибыль крупнейшую в Венгрии нефтегазовую компанию MOL.

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08.21 / Знаменитый парикмахер поделился тремя самыми взрывными осенними тенденциями 

12.12.20 / Тульский самоварный завод переносит производственные мощности в Китай

20.12.22 / Мнение: Рекорд дорожного строительства, рост ввоза машин через Владивосток и востребованность курьеров

21.03.22 / Разработчики Minecraft прекращают генерацию алмазов в мирах, создаваемых россиянами

08.01.21 / Дональд Трамп завел страницу в «Одноклассниках»

28.09.22 / Фестиваль «Нашествие-2022» анонсировал бесплатный вход для мужчин в возрасте 18-35 лет

13.12.21 / Отрезанный живот, четыре года без интима и роль свахи в “Давай поженимся”: что стало с Даной Борисовой

29.11.21 / В NASA смоделировали разрушение звезды сверхмассивной черной дырой

13.06.21 / Окрашивание волос летом 2021: какие оттенки будут модными для блондинок, брюнеток и рыженьких

24.08.22 / Названы признаки возможного развития рака поджелудочной железы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика