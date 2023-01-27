Из-за роста цен на бензин венграм приходится заправлять машины за границей

Политика контроля цен на топливо, которую больше года проводили власти Венгрии, негативно отразилась на жителях страны. Как передаёт NTD, теперь многие автолюбители едут в соседние Словакию и Румынию, чтобы заправить машины.

Венграм вышла боком политика контроля цен на топливо, которую больше года проводили власти. Теперь многие едут в соседнюю Словакию, чтобы заправить автомобили.

Правительство Венгрии отпустило цены в декабре и одновременно повысило налоги на топливо. Оно сразу подорожало. Например, в Эстергоме литр дизеля стоит 1,74 евро, а в словацком городе Штурово — 1,61 евро. Разница в стоимости бензина немного меньше.

ВОДИТЕЛЬ: Нам нужно только пересечь мост — и мы здесь. Так что мы будем приезжать сюда чаще.

ВОДИТЕЛЬ: Печально, что в Венгрии топливо дороже, и с этим ничего не делают.

На другом конце страны водители едут заправлять машины в Румынию.

Премьер-министр Виктор Орбан заморозил цены на топливо в ноябре 2021 года. Бензин стал стоить 1,23 евро. В то время это было примерно на евро дешевле, чем в среднем по Евросоюзу. В приграничном городе Эстергом начали массово заправлять машины словаки. После этого Орбан повысил цены на топливо для иностранцев на 70 процентов, чем вызвал гнев Еврокомиссии.

Между тем искусственное занижение цен привело к тому, что некоторые компании перестали импортировать топливо. Кроме того, многие мелкие фирмы разорились. В итоге рынок топлива пострадал, и возник дефицит.

ТАМАШ ПЛЕТШЕР, аналитик: Эти 13 месяцев ограничения цен полностью дестабилизировали свободный рынок топлива в Венгрии. Сейчас страна возвращается к прежним правилам, но рынок уже не тот, что раньше. Думаю, понадобятся годы, чтобы он вернулся к тому состоянию, в котором находился до ценовых ограничений.

Отпустив цены, венгерские власти повысили акцизный сбор на топливо и обложили дополнительными налогами на прибыль крупнейшую в Венгрии нефтегазовую компанию MOL.

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.