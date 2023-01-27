К волонтерскому движению Москвы присоединились более 380 тысяч студентов

Открытие новых волонтерских центров позволяет привлечь к добровольчеству больше молодежи, отметил директор ресурсного центра “Мосволонтер” Александр Левит. По его словам, учащиеся предлагают и реализуют сотни инициатив, полезных для жителей столицы

“Эта поддержка дает городу возможность проводить самые значимые мероприятия, зная, что их организация пройдет на высоком уровне”, – сказал Левит.

Добровольчество помогает студентам реализовать личностный потенциал и найти новых друзей. При участии волонтеров проходит Московский урбанистический форум, День молодежи, Российская креативная неделя, акция “Бессмертный полк” и другие значимые мероприятия.

Наибольшую активность в добровольчестве проявляют студенты младших курсов. На направление волонтерской деятельности может влиять специализация вуза, в котором получает образование учащийся.

Самыми популярными направлениями у молодых добровольцев стали спорт, социальная сфера и экология. Об этом сообщает портал mos.ru.

В 2022 году к волонтерскому движению присоединились более 170 тысяч жителей столицы. Общая численность добровольцев в Москве превысила 850 тысяч человек, сообщила ранее заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что значительную часть волонтеров – работающие москвичи. Их почти 39% от общего числа добровольцев.

Кроме того, к столичному волонтерскому движению активно присоединяются предприниматели и школьники. Средний возраст добровольцев снизился с 29 до 26 лет.