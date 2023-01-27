 

Мяукал и гавкал в трубку: странные звуки ошарашили позвонившую Киркорову Бузову

27.01.2023, 11:48, Разное
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Ольга Бузова стала членом жюри уникального шоу “Конфетка”, которое с 28 января выйдет в эфир ТНТ. По слухам, участником одного из выпусков станет сам Филипп Киркоров!

“Это шоу названо в честь меня – я же тоже конфетка, которую все хотят съесть, откусить сладенького, – смеется Бузова. – Это шоу про то, как стоит добавить чуть больше старания, и можно сделать хит. Причем сделать его можно даже из случайных словечек”.

“Помню, как однажды позвонила Киркорову, а в трубку услышала что-то странно: “Кошечка говорит “мяу-мяу”, а собачка говорит “гав-гав”, – вспоминает Бузова. – А потом кто-то из людей сделал бит. И когда я выступала на “ВКФест” в Санкт-Петербурге, то обратилась к зрителям: “Собачка говорит!” Весь Питер мне в ответ: “Гав-гав!”

А только что Бузова снова вернулась из Северной столицы. “В ДК “Выборгский” был аншлаг, 2 тысячи человек, что в очередной раз свидетельствуют, что я двигаюсь в правильном направлении, – счастлива Ольга. – Потому что люди устали от слез, от соплей, а хотят чуда и праздника! И я своим творчеством этот праздник всегда дарю моим людям!”


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