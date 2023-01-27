 

Как в мультфильмах Тима Бертона: делаем трендовый макияж глаз на вечеринку

27.01.2023, 11:45, Разное
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Тим Бертон известен своими яркими культовыми персонажами, В наступившем 2023 году они вдохновили многих на создание нового макияжа, под названием «глаза Тима Бертона». Этот тренд направлен на то, чтобы подчеркнуть область вокруг глаз, создав оживленный глубокий взгляд.

Как это сделать

Это сдержанная смесь готики и романтики с мягким макияжем в стиле гранж, ставшая популярной благодаря тому, как великолепно выглядела Дженна Ортега, играя Уэнсдей Аддамс. Создать такой образ запросто можно в домашних условиях.

Начните с подготовки век и области под глазами с помощью консилера в тон кожи для безупречной основы и закрепления полупрозрачной пудрой. Нанесите мягкие коричневые тени на веки, растушевывая их по линии глазницы. Те же тени аккуратно растушуйте вдоль нижней линии ресниц.

Чтобы создать больше глубины, добавьте более темный коричневый или черный по линии роста верхних ресниц. То же самое сделайте на нижнем веке.

Для создания такого оживленного образа с широко открытыми глазами, нанесите белую подводку на нижнюю часть ватерлинии. Вы также можете использовать телесный бежевый или мягкий золотой оттенок для более естественного вида.

Добавьте пару слоев туши на верхние и нижние ресницы. И все, образ завершен!


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