Трендово и стильно: делаем подсвечники из коры в деревенском стиле (инструкция и фото)

Последнее время большой популярность пользуется декор, выполненный в деревенском стиле. Такой декор очень просто сделать своими руками, начать можно с оригинальных подсвечников с корой. Такой подсвечник в деревенском стиле станет прекрасным дополнением интерьера, и даже может выступить в качестве оригинального подарка для близкого человека.

Необходимые инструменты

Для изготовления подсвечника потребуются только доступные материалы и инструменты. Себестоимость поделки совсем невысокая.

Для работы подготовьте:

стеклянный подсвечник; кусочки коры; канцелярскую резинку; клей; шпагат или ленту; декоративные элементы по желанию.

Пошаговый мастер класс

Подумайте, какой высоте вы хотите видеть свой подсвечник. С помощью пилы или острого ножа разрежьте кору так, чтобы один конец был прямым и ровным.

Наденьте канцелярскую резинку на стеклянный подсвечник. Начните приклеивать кусочки коры к стеклянной основе. Для дополнительной фиксации коры используйте резинку.

Обмотайте заготовку куском шпагата или лентой выбранного цвета, завяжите аккуратный бантик.

При желании подсвечник можно дополнительно оформить декоративными элементами, например, хвойной веточкой или засушенным апельсином.