Для повышения рождаемости правительство Японии планирует пригласить в страну 100 тысяч молодых россиянок

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27.01.2023, 11:33, Разное
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал масштабную программу выхода из демографического кризиса.

Повысить рождаемость в Стране восходящего солнца планируется за счёт мигрантов – с 1 марта 2023 года россиянки смогут после переезда в Японию получить бесплатное жильё, медицинскую страховку, единовременную выплату и ежемесячное пособие.

– Согласно опросам социологов, молодые японцы не хотят становиться отцами из-за отсутствия подходящих девушек. При этом самыми красивыми женщинами в мире они считают русских. Таким образом, если в Японии будет больше россиянок – то будет и больше детей, – рассказал глава правительства журналистам.

Принять участие в программе смогут все гражданки России в возрасте от 18 до 35 лет. Для переезда в Японию им нужно будет заполнить анкету на сайте ближайшего диппредставительства, загрузить документы, подтверждающие отсутствие венерических заболеваний, после чего пройти онлайн собеседование.

После получения положительного решения у кандидаток есть три месяца на переезд. Правительство Японии компенсирует все транспортные расходы, а ежемесячная выплата для участников программы составит 350 тысяч иен (порядка 3 тысяч долларов США).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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