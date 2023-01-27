Пенсионеров предупредили о мошеннической схеме с “адресными” звонками

Телефонные мошенники используют новые методы обмана пенсионеров. К ним относятся “адресные” звонки. Об этом в беседе с радио Sputnik пояснил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, сейчас преступники пытаются завоевать доверие, а затем манипулировать жертвой, чтобы вымогать больше денег.

Они делают целевые звонки жертве, которые обычно совершаются с разницей в несколько дней. Затем они находят больше информации о нем и узнают о его типе личности. Затем они используют жертву в своих интересах и добиваются, чтобы она забрала свои деньги. Соловьев пояснил, что они могут называть себя “сотрудниками Следственной комиссии” и говорить с жертвой о возможности расследования. Соловьев также рассказал, что затем жертв убеждают сообщить свои платежные данные или получить “зеркальный кредит”.

Обычно жертвами таких схем становятся пенсионеры. Они доверчивы, более склонны к общению с другими людьми и охотно идут на контакт со “следователями”. Соловьев заявил, что пожилым родственникам важно напомнить и донести до своих близких тот факт, что сотрудники Следственного комитета никогда не звонят домой. Сотрудники СК и органа внутренних дел вызывают на место, если произойдет что-то непредвиденное. Только это имеет значение. “Если вам звонят, я не рекомендую продолжать разговор”, – эксперт посоветовал просто положить трубку и заблокировать номер, чтобы они больше не звонили.