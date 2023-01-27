На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооруженное нападение

На посольство Азербайджана в Тегеране совершили вооруженное нападение, убит начальник охраны, двое работников пострадали, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Уточняется, что в 8.30 по бакинскому времени (7.30 по Москве) было зафиксировано вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова правонарушитель убил начальника охранной службы, ранил двух работников охраны при попытках его остановить, их состояние в данный момент удовлетворительное, передает ТАСС.

В своем Telegram-канале спикер российского МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность инцидентом и выразила соболезнования коллегам из Азербайджана.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана… Позже дадим развернутый комментарий на этот счет», – отметила она.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно.

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