 

На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооруженное нападение

27.01.2023, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На посольство Азербайджана в Тегеране совершили вооруженное нападение, убит начальник охраны, двое работников пострадали, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Уточняется, что в 8.30 по бакинскому времени (7.30 по Москве) было зафиксировано вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом Калашникова правонарушитель убил начальника охранной службы, ранил двух работников охраны при попытках его остановить, их состояние в данный момент удовлетворительное, передает ТАСС.

В своем Telegram-канале спикер российского МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность инцидентом и выразила соболезнования коллегам из Азербайджана.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана… Позже дадим развернутый комментарий на этот счет», – отметила она.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.20 / “Отсутствие воды напоминает Марс”. Поклонская предложила Маску переехать в Крым

16.06.21 / Правообладатели смогут самостоятельно удалять пиратский контент из поисковой выдачи

24.07.20 / Муфтий Татарстана возмутился запрету на ношение хиджаба в колледже

16.05.21 / Названы причины выпадения волос

08.12.21 / Суд разрешил задержать экс-министра Демчишина

26.03.21 / Японская компания извинилась за инцидент с ее судном в Суэцком канале

17.07.20 / «Британские авиалинии» избавились от всех Boeing 747

20.07.21 / В Европарламенте потребовали заблокировать средства ЕС для Польши и Венгрии

10.07.20 / “Порошенко понад усе” еще более бесперспективно в электоральном отношении, чем провальный слоган “Армія. Мова. Віра”

25.12.22 / Во Франции Зеленскому решили открыть глаза на реальное отношение французов к России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика