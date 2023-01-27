 

Берлин пояснил заявление Бербок о «войне с Россией»

27.01.2023, 11:03, Новости дня
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В МИД Германии прокомментировали резонансное высказывание его главы Анналены Бербок, заявившей, что Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России, сообщили СМИ.

МИД ФРГ ответил на просьбу Bild прокомментировать слова Бербок о том, что Россия «ведет войну против Украины, европейского миропорядка и международного права», и поэтому Бербок подчеркнула, что «Европа должна сообща противостоять этой войне».

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта, передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

«Вероятно, последняя фраза в официальном ответе МИДа указывает на то, что Анналена Бербок все же погорячилась с формулировкой», – указала газета Bild.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что послу ФРГ в РФ следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине.

Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против РФ войне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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