Эмили Ратажковски заявила, что папарацци портят ей свидания

После расставания с изменившим ей супругом Себастьяном Бир-Макклардом, модель Эмили Ратажковски явно наслаждается свободной жизнью. Она успела провести время с Брэдом Питтом, Питом Дэвидсоном, Орацио Риспо, Джеком Гриром и Эриком Андре. В новом выпуске своего подкаста Ратажковски рассказала, что не все встречи проходили гладко, и часто ей портили свидания папарацци.

Каждый раз, когда я иду с кем-то на свидание, об этом сразу узнают все. Итак, я встречаюсь с разными парнями. И это довольно сложно, потому что они видят все эти фотографии и понимают: “Я вчера не разговаривал с ней”, а затем изучают эти фото, где я ужинаю с кем-то еще. Это отстой.

Эмили подчеркнула, что тоже не требует абсолютной верности от мужчин, с которыми ходит на свидания. При этом она признала, что ей было бы неприятно знать, что они встречаются с кем-то еще. Из-за папарацци, по словам модели, она часто чувствовала себя смущенной и постоянно извинялась. Манекенщица сказала, что это вызывает тревогу и беспокойство. Эмили заявила, что расставалась с большинством мужчин, которые ей нравились, из-за пристального внимания прессы и папарацци.

Все развивалось слишком быстро, а уличные фотографы и репортеры только усиливали давление, – пояснила Ратажковски.

Напомним, в 2021 году у Эмили и Себастьяна Бир-Маккларда родился сын Сильвестр Аполлон. Из-за того, что плод оказался слишком большой для хрупкой модели, врачи подумывали использовать вакуум-экстракцию, но модель справилась и сама родила здорового малыша. К слову, девушка быстро пришла в прежнюю форму и уже через две недели после родов показала миру свой плоский живот, а позже вернулась к работе на подиуме.