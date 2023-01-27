 

Звезда “Гарри Поттера” Руперт Гринт признался, что с удовольствием вернулся бы к роли Рона Уизли

27.01.2023, 10:45, Разное
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34-летний Руперт Гринт стал гостем телешоу This Morning, где озвучил обстоятельства, при которых вернулся бы к прославившей его роли Рона Узли, преданного друга Гарри Поттера.

Думаю, если бы время было подходящим и все вроде как тоже возвращались, то и я бы определенно вернулся, – сказал Руперт. – Этот персонаж важен для меня. Я вроде как вырос вместе с ним. Мы стали одним и тем же человеком. 

Актер добавил, что работа в “Гарри Поттере” заменила ему детство.

После экранизации “поттерианы” Руперт Гринт проснулся знаменитостью мирового масштаба. Впрочем, как и остальные актеры фильма. Он снялся в таких лентах, как “Снежная тюрьма” (2012), “Клуб ”CBGB”” (2013), “Опасная иллюзия” (2013), “Барабанщик” (2013), “Убийства по алфавиту” (2019), а также сериалах “Городские легенды”, “Дом с прислугой” и многих других. 


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