“Маму бросила как собаку ненужную” – утонувшая в слезах Литвинова заговорила о возвращении

56-летняя актриса

и кинорежиссер Рената Литвинова сейчас живет в Париже. Как и многие другие

звезды, она приняла решение уехать из России в начале прошлого года. Своей

новой жизнью она делится в своих социальных сетях. А еще, как выяснилось,

актриса ходит и на разные интервью.

В Сети распространился

ролик, где утонувшая в слезах Рената Литвинова говорит о семье и о родной маме.

Близкие люди не смогли или не захотели покинуть свою страну, поэтому теперь у

женщины нет возможности постоянно проводить с ними время.

“У меня там

живет мама. Там есть очень много людей, которых я люблю”, — делится Литвинова.

На вопрос ведущего

о поездке в Россию Рената не смогла ответить. Некоторые поклонники предположили,

что так Литвинова проверила ситуацию — как реагирует публика на разговоры о

возвращении.

Другая же часть

поклонников резко всполошилась от таких слов. Некоторые комментаторы оставили

свое жесткое мнение под видео, показав свое настоящее лицо. Пока актриса и

близкая подруга певицы Земфиры никак не прокомментировала такую общественную

реакцию.

“Вот, мама

живет “там”, а ты маму свою бросила… как собаку ненужную”, — написал

неизвестный подписчик Ренаты Литвиновой.