 

“Маму бросила как собаку ненужную” – утонувшая в слезах Литвинова заговорила о возвращении

27.01.2023, 10:30, Разное
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56-летняя актриса
и кинорежиссер Рената Литвинова сейчас живет в Париже. Как и многие другие
звезды, она приняла решение уехать из России в начале прошлого года. Своей
новой жизнью она делится в своих социальных сетях. А еще, как выяснилось,
актриса ходит и на разные интервью.

В Сети распространился
ролик, где утонувшая в слезах Рената Литвинова говорит о семье и о родной маме.
Близкие люди не смогли или не захотели покинуть свою страну, поэтому теперь у
женщины нет возможности постоянно проводить с ними время.

“У меня там
живет мама. Там есть очень много людей, которых я люблю”, — делится Литвинова.

На вопрос ведущего
о поездке в Россию Рената не смогла ответить. Некоторые поклонники предположили,
что так Литвинова проверила ситуацию — как реагирует публика на разговоры о
возвращении.

Другая же часть
поклонников резко всполошилась от таких слов. Некоторые комментаторы оставили
свое жесткое мнение под видео, показав свое настоящее лицо. Пока актриса и
близкая подруга певицы Земфиры никак не прокомментировала такую общественную
реакцию.

“Вот, мама
живет “там”, а ты маму свою бросила… как собаку ненужную”, — написал
неизвестный подписчик Ренаты Литвиновой.


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