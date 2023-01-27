Тимьян, он же – чабрец, он же – богородская трава: не только улучшает вкус блюд, но и избавит от многих болезней

Картошка с тимьяном, как согласятся многие, очень вкусная. Эта приправа прекрасно подчеркнет вкус рыбных, мясных и овощных блюд. Однако тимьян не только интересен на вкус, но и несет в себе много пользы для здоровья. Растение обладает антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным действием. Что еще стоит знать о чабреце?

Немного о самом растении

Чабрец (тимьян) – это растение родом из Средиземноморья. Сегодня возделывается во многих странах Америки и Европы, в том числе в Польше. Чабрец чаще всего используется на кухне для ароматизации блюд. С другой стороны, он обладает множеством лечебных свойств. Это связано с содержащимся в траве эфирным маслом, многочисленными витаминами и минералами.

Трава тимьяна является ценным источником:

витаминов А, С и группы В; минералов (калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк, медь и марганец).

Высокое содержание биологически активных веществ обуславливает целебные свойства тимьяна. Далее поговорим о них более подробно.

Для повышения иммунитета

Тимьян можно смело добавлять в различные блюда, а также использовать в виде настоя. Регулярное его употребление способствует укреплению защитного барьера организма, снабжая его витаминами с антиоксидантным потенциалом, и минералами, положительно влияющими на иммунитет.

Для ускорения обменных процессов

Трава чабреца благотворно влияет на обменные процессы и работу всего ЖКТ, делая акцент на здоровом состоянии микробиоты кишечника. Последнее определяет не только беспрепятственное пищеварение, но и существенно влияет на иммунитет. Здоровая микробиота кишечника означает меньшую восприимчивость к патогенам, вирусам и грибкам, а также лучший иммунитет.

Профилактика инфекционных процессов

Стоит помнить о чабреце в сезон простудных заболеваний. Если регулярно в это время употреблять настой на его основе, сдобренный небольшим количеством меда, можно получить напиток с обеззараживающим и согревающим действием. Такой настой является отличной профилактикой инфекций верхних дыхательных путей, особенно сопровождающихся кашлем и болью в горле.

В случае гингивита, герпеса, молочницы или других оральных инфекций чабрец используют для полоскания рта. Многие специалисты утверждают, что 1%-ный раствор чабреца может помочь облегчить эти недуги. Однако самостоятельно назначать себе лечение не рекомендуется, всегда требуется консультация специалиста.

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Средство от пищевого отравления

Как показывают исследования, эфирное масло, полученное из травы тимьяна, эффективно против устойчивых штаммов бактерий, которые являются частой причиной пищевых отравлений. Стоит иметь всегда его под рукой на случай диспепсических расстройств, тем более, что он обладает еще и противовоспалительным действием.

Профилактика угревой сыпи

Многие молодые люди в пубертатном периоде сталкиваются с прыщами на лице, которые в первую очередь негативно отражаются на их психоэмоционльном состоянии. Да и взрослые люди не защищены от периодических высыпаний. Стресс, продукты с высокой степенью переработки, загрязнение воды и воздуха и ряд других факторов приводят к тому, что все больше и больше людей всех возрастов борются с прыщами и другими несовершенствами кожи. В профилактических целях стоит использовать спиртовые настои травы чабреца. Растение обладает не только бактерицидным, но и противовоспалительным и дезинфицирующим действием.

Против осенней и зимней хандры

Регулярное использование масла тимьяна, например, в ароматерапии, может оказать положительное влияние на самочувствие в целом и настроение. Особенно это актуально в осенние и зимние месяцы, когда естественного солнечного света мало, а люди начинают жаловаться на депрессию. Все благодаря карвакролу, присутствующему в масле тимьяна. Это химическое соединение благотворно влияет на нервную систему человека как прямо, так и опосредованно.

Против атаки насекомых

Тот же самый карвакрол, который помогает успокоить расшатанные нервы, чрезвычайно раздражает комаров и клещей. Ароматерапия тимьяном может работать двумя способами: освобождать нас от нежелательных насекомых и улучшать наше самочувствие.