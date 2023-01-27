 

Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, утверждает Ливия

27.01.2023, 9:45, Разное
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Мохаммед Аун (министр нефти правительства национального единства) заявил РИА Новости, что вопрос о предельной цене на российскую нефть не поднимался на встрече ОПЕК+.

Этот вопрос не обсуждался в прошлом (ОПЕК+ – ред.). Аун заявил, что этот вопрос не обсуждался на предыдущих встречах (ОПЕК+ – ред.).
Он также сказал, что открыт к возможности поднять вопрос о потолке цен на российскую нефть на будущих встречах. Нефтяные санкции западных стран действовали с 5 декабря. С тех пор Европейский союз перестал принимать российскую нефть, поставляемую по морю. Тем временем страны “Большой семерки”, Австралия и ЕС ввели предельные цены на нефть, поставляемую морским путем. Хотя предельные цены неизвестны, вполне вероятно, что аналогичная политика будет проводиться и в отношении нефтепродуктов 5 февраля.

Президент РФ Владимир Путин под занавес 2022 года издал указ, запрещающий продажу российской нефти или нефтепродуктов иностранцам, если контракты прямо или косвенно позволяют применить механизм ограничения цен (“потолок”), введенный Соединенными Штатами Америки и другими дружественными странами. Что касается нефтепродуктов, то российские ответные меры в отношении нефти начнутся 1 февраля. Точная дата введения российских ответных мер пока неизвестна.


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