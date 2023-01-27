Трамп заявил о возможности урегулировать конфликт в Украине за 24 часа

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта в Украине в течение 24 часов.

Для соцсети Truth Social Трамп заявил, что война бы даже не началась, если бы он продолжал быть президентом. Более того, Трамп заверил, что смог бы сразу же за сутки договориться о прекращении огня, передает РИА «Новости».

Трамп не единожды утверждал, что конфликт в Украине может вылиться в третью мировую, и говорил, что боевых действий бы не произошло, останься он президентом.

Ранее Трамп заявил, что после передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт.

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