 

Последствия СВО – Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году

27.01.2023, 9:40, Новости дня
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил признать утратившим силу указ о подготовке и проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Куйвашев постановил признать утратившим силу указ о подготовке и проведении Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, передает ТАСС.

Напомним, в июле 2019 года на исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады 2023 года. В ноябре того же года глава FISU Олег Матыцин заявил, что лишить Екатеринбург права проведения летней Универсиады-2023 невозможно. В апреле 2022 году FISU перенесла проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга в турецкий Самсун. Также были отменены два студенческих чемпионата мира в РФ (по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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