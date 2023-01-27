Последствия СВО – Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил признать утратившим силу указ о подготовке и проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Куйвашев постановил признать утратившим силу указ о подготовке и проведении Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, передает ТАСС.

Напомним, в июле 2019 года на исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады 2023 года. В ноябре того же года глава FISU Олег Матыцин заявил, что лишить Екатеринбург права проведения летней Универсиады-2023 невозможно. В апреле 2022 году FISU перенесла проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга в турецкий Самсун. Также были отменены два студенческих чемпионата мира в РФ (по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве).

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