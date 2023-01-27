Бывший премьер Британии Джонсон напомнил оскорбившей россиян украинской журналистке о жертвах русского народа в ВОВ
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Бывший британский премьер Борис Джонсон на телеканале «Рада» осадил журналистку из Украины, которая сравнила россиян с нацистами.
По его словам, журналистке следует быть острожной с подобными высказываниями,и не забывать, что россияне и украинцы также понесли гигантские потери от нацистского режима, передает РИА «Новости».
В свете новостей о решение властей Германии поставить танки Leopard 2, Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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