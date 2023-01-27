 

Бывший премьер Британии Джонсон напомнил оскорбившей россиян украинской журналистке о жертвах русского народа в ВОВ

27.01.2023, 9:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший британский премьер Борис Джонсон на телеканале «Рада» осадил журналистку из Украины, которая сравнила россиян с нацистами.

По его словам, журналистке следует быть острожной с подобными высказываниями,и не забывать, что россияне и украинцы также понесли гигантские потери от нацистского режима, передает РИА «Новости».

В свете новостей о решение властей Германии поставить танки Leopard 2, Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12.21 / В России выросла доля нелегального пива

13.07.22 / Песков счел юридическим казусом украинский законопроект по несуществующей Ичкерии

26.09.20 / Западные партнеры создадут в Грузии центр кибербезопасности

11.05.21 / Продюсер “Голосу країни” прокомментировал свое высказывание о “синтетической” любви между Тиной Кароль и Даном Баланом

06.01.22 / Число погибших сотрудников силовых ведомств в Казахстане выросло до 18 человек

06.10.20 / Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса

08.07.20 / В мире: У РФ стали искать защиты от амбиций Китая

17.04.21 / Хомчак призвал не нагнетать ситуацию и не создавать отряды добровольцев из-за эскалации ситуации с РФ

01.06.21 / Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах к августу

30.12.20 / В Берлине начали выдавать паспорта «свободной Беларуси»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика