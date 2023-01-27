 

OnePlus Pad представят уже 7 февраля

27.01.2023, 6:20, Разное
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Известный бренд OnePlus готовится к презентации фирменных девайсов.

Премьера состоится 7 февраля. Пользователи выразили повышенный интерес к будущей модели планшета OnePlus Pad. Предложенная модель уже доступна на тизерном изображении, раскрывающем вероятный дизайн техники. По фотографиям видно, что планшет OnePlus Pad выполнен в зеленом цвете. Также новинка обладает одинарной основной камерой, но информация о датчике засекречена.

Новинка OnePlus Pad относится к среднему сегменту рынка, однако точные данные будут понятны по встроенным техническим параметрам. О внешнем виде свидетельствует металлический корпус. Планшет получит качественный дисплей с диагональю 11,6 дюйма.


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