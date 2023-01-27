 

Xiaomi Poco X5 и X5 Pro появились в продаже в болгарском розничном интернет-магазине

27.01.2023, 6:20, Разное
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Новые смартфоны Poco X5 и Poco X5 Pro доступны для покупки в болгарском интернет-магазине.

Вместе с тем обе модификации могут похвастаться высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 778G. В свою очередь, новая модель получила 6,67-дюймовый экран с высокой частотой обновления кадров. Покупатели смогут приобрести новинку с объемом оперативной памяти от 6 до 8 гигабайт. Также указано, что размер встроенной памяти достигает 128-256 гигабайт.

Новый смартфон получит поддержку новой операционной системы Android 12. Основная камера получила главный датчик 108 мегапикселей. В смартфоне применили аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.


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