Мнение: О холодном душе вместо танков для Украины… «Tanke schön»?

«Колесо генотьбы» вращается неотвратимо. Ещё в среду украинские СМИ бурно ликовали по поводу долгожданного решения Германии поставить свои «Леопарды» для нужд ВСУ и ещё больше радовались американским «Абрамсам», а власти заявляли про «танковый кулак свободы». Но к концу недели восторги улеглись, а прогнозы насчёт «возвращения Крыма» уже весной пожухли, как ранняя трава после первых заморозков.

И холодная реальность снова вступила в свои права.

Поначалу всё было хорошо. После того, как Белый дом додавил-таки немецкого канцлера Олафа Шольца и тот выдавил из себя не только поставку 14 танков «Леопард» напрямую из арсеналов Бундесвера, но и снятие ограничений на их реэкспорт из других стран, президент #США Джо #Байден анонсировал и отправку для Украины 31 «Абрамса». Что открыло дверь созданию «танковой коалиции».

На радостях президент Украины Владимир Зеленский разразился новой красивой речью. «Главное теперь – это скорость и объёмы, – заявил он. – Скорость обучения наших военных, скорость поставок танков в Украину. Объёмы танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после которого тирания уже не поднимется»

Радость понятна: ещё в минувшую среду ситуация виделась так.

Всего предполагалось, что Украина получит более сотни современных натовских танков не позднее, чем к концу весны, из них 80 немецкого производства, и сможет начать «летнее наступление» на позиции ВС РФ. На практике выяснилось, что не всё так просто. Не все танки готовы прямо сейчас идти в бой.

Например, Испания заявила, что «Леопарды», которые она намерена поставить Украине, нужно сначала отремонтировать. «В Сарагосе есть несколько “Leopard 2A4”, которые уже давно не используются.Необходимо изучить, какие из них могут быть введены в эксплуатацию, чтобы спланировать поставки», – сказала министр обороны страны Мария Роблес. Норвегия и Швеция вообще не стали конкретизировать сроки поставок, а эксперты предполагают, что это может занять месяцы. Нидерланды ещё не определились с количеством: у них всего 18 «Леопардов». Но совсем неловко получилось как раз с «Абрамсами».

«Остаются вопросы о сроках поставки танков Abrams в Украину, — пишет американское издание Politico. — Танки собираются только в одном месте — на государственном заводе General Dynamics в Лиме, штат Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, но линия сейчас полна заказов на новые танки для Тайваня и Польши — заказы, которые было бы трудно и, вероятно, спорно отложить на второй план».

По данным издания, Польша заказала 250 танков A2, которые будут поставлены начиная с 2025 года, но тем временем получает экстренную помощь в виде 116 танков M1A1, недавно выведенных из эксплуатации Корпусом морской пехоты. Варшава запросила танки, чтобы быстро заменить 250 советских танков Т-72, которые она передала Украине в прошлом году. И Тайвань заказал 108 танков M1A2 ещё в 2019 году, и ожидается, что первые будут доставлены в 2024 году. Дело в том, что General Dynamics больше не строит M1 с нуля, а при поступлении новых заказов модифицирует базовые экземпляры в зависимости от выбранной модели. И это процесс не быстрый.

В итоге «Абрамсы» могут появиться ближе к концу нынешнего года, либо даже уже в следующем. По факту получается, что в оперативном режиме, в марте-апреле, самое позднее в мае, ВСУ могут рассчитывать на 14 «Леопардов» из ФРГ, ещё четыре из Канады, 14 «Челленджеров» от Великобритании и, не исключено, всё же 14 польских «Леопардов». Плюс французские «колёсные танки» AMX—10RС, которые всё же проходят по разряду тяжёлых БТР. Этого, вероятно, хватит на один сборный танковый батальон. Также ВСУ, скорее всего, достаточно быстро получат 59 БМП «Брэдли» и ещё полторы сотни бронетранспортёров различных моделей и модификаций. Что примерно соответствует мотопехотному батальону армии США.

Изменят ли два батальона вместо двух корпусов положение на поле боя? Вопрос, конечно, интересный…

Но вот что ещё более интересно. А зачем нужна была вся эта шумиха вокруг «Рамшатйна», разногласий, танков и «весеннего наступления»?

Есть такой приём в большой политике — «делай или говори», когда активные действия, которые ты не очень хочешь совершать, можно заменить громкой риторикой. И часто происходит так, что грозные заявления и шумные кампании по итогу ни к чему не приводят. Пиар ради пиара. Все эти флешмобы «свободу леопардам», переругивания союзников, большие коалиции и громкие анонсы, за которыми нет или очень мало реальных поставок, похожи на разводку.

Цель? Быть может, классика «два-в-одном». С одной стороны, мотивировать украинское население и особенно бойцов ВСУ, несущих большие потери, обновив потрёпанный лозунг «Весь мир с нами». С другой, заставить понервничать российское руководство и Генштаб угрозой весеннего наступления, чтобы, возможно, заставить совершить ещё одну стратегическую ошибку. Игра в «кто моргнёт первым»: есть вероятность, что та сторона, которая пойдёт в большое наступление, в итоге будет поймана и проиграет. То есть, это, возможно, единственный шанс для главкома ВСУ Валерия Залужного.

Итак, вопрос ребром: кто кого переиграет?

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