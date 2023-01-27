 

Захарова: Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине

27.01.2023, 5:39, Новости дня
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Послу ФРГ в РФ следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила российский дипломат в своем Telegram-канале, министерство иностранных дел ФРГ выступило с утверждением, что оказание поддержки Киеву якобы не делает Германию стороной конфликта на Украине. В то же время, подчеркнула Захарова, согласно заявлению главы МИД ФРГ Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января, Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России. Захарова указала, что это же министерство не считает Германию участницей конфликта. Официальный представитель МИД РФ рекомендовала послу Германии в РФ прояснить противоречащие друг другу высказывания внешнеполитического ведомства ФРГ.

В среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против РФ войне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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