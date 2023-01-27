Евросоюз вытягивает деньги из Швеции и разрушает её благосостояние

Членство Швеции в Евросоюзе больно бьёт по её экологии, безопасности и свободе, пишет Proletären. Правительство страны жертвует благосостоянием сограждан в угоду директивам Брюсселя и не способно выполнить своих обязательств перед избирателями. Единственным выходом из ситуации может быть прекращение выплат огромных членских взносов еврочиновникам и выход скандинавского королевства из ЕС.



AP

«Наша главная цель — сделать Европу зеленее, безопаснее и свободнее», — провозгласил на прошлой неделе премьер Швеции Ульф Кристерссон в Европарламенте в Страсбурге. Именно так правительство скандинавской страны хочет, чтобы собственное население и весь остальной мир воспринимали шведское председательство в ЕС, которое продлится ближайшие полгода. С таким же успехом политик мог бы объявить о том, что все станут миллиардерами, поскольку если можно хотя бы в чём-то быть уверенным наверняка, так это в том, что по прошествии шести месяцев ни Швеция, ни остальная Европа не станут зеленее, безопаснее или свободнее, пишет Proletären.

Если исходить из политики шведского правительства, то обещание «стать зеленее» невыполнимо. ЕС проводит пассивную топливную политику, основанную на импорте ископаемого топлива. В настоящее время Швеция приспосабливается к этой пассивности, в результате чего загрязнений стало больше, а интерес к разработке и производству биотоплива снизился. Если бы Кристерссон и его кабинет министров серьёзно относился к вопросам экологии, то он и его коллеги активно противостояли бы предложению Европарламента, которое ограничивает производство биотоплива из лесов и лесных отходов. В случае принятия такого решения, это затруднит централизованное теплоснабжение и производство биоэнергии. После выборов правительство упразднило Министерство окружающей среды, объявило об удорожании оффшорной ветроэнергетики и пообещало возобновить атомную энергетику. Таким образом, экологическая политика правительства и ЕС не зелёная, а чёрная, констатирует автор статьи.

Кристерссон вместе с Брюсселем считают, что укрепление безопасности Швеции и Европы должно быть достигнуто за счёт наращивания поставок более тяжёлого оружия для Украины. Швеция входит в число государств — членов программы Евросоюза по вопросам безопасности и обороны PESCO с 2018 года и взяла на себя обязательства по увеличению оборонного бюджета за несколько лет до того, как разразился украинский конфликт. Примечательно, что соседняя Дания отказалась входить в PESCO и своим примером показала, что милитаризацию ЕС можно не поддерживать, подчёркивает издание.

Шведская безумная гонка вооружений и её истерия вокруг НАТО хорошо известны. Однако страна не станет безопаснее, присоединившись к агрессивному военному альянсу во главе с Соединёнными Штатами, которые развязали больше всего войн со времён Второй мировой войны. ЕС стал основной причиной роста напряжённости в последние годы в Европе и в остальном мире. В настоящее время у Евросоюза есть военнослужащие за пределами ЕС в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. 10 января ЕС и НАТО подписали совместную декларацию с обязательствами по перевооружению, углублению сотрудничества, в том числе в космосе, и решению «китайского вызова». Таким образом, то, что Кристерссон называет «безопасностью», следует рассматривать как «угрозу», пишет Proletären.

ЕС отгородился от внешнего мира высокими стенами и упразднил границы внутри союза. В результате появились тонущие в Средиземном море беженцы, дешёвая рабочая сила и увеличился приток наркотиков и незаконного оружия, что послужило одной из основных причин всплеска насилия между различными преступными группировками. Борьба за продажу наркотиков ведётся с применением всё более тяжёлого оружия и взрывчатых веществ, в то время как таможня на открытых границах бездействует. Трансграничное полицейское сотрудничество тоже явно не работает. Швеция может стать более безопасной и надёжной лишь при условии, что страна покинет ЕС и восстановит пограничный контроль, замечает Proletären.

Разговоры о «более свободной» Европе следует понимать как «свободу рынка и предприятий». ЕС всегда был капиталистической ассоциацией для обеспечения прибыли крупного бизнеса. «Более свободный» Евросоюз означает «менее свободные» граждане. Различные соглашения ЕС ухудшили благосостояние шведов и вынудили их прибегнуть к широкомасштабному дерегулированию и приватизации. В результате следования требованиям и директивам ЕС был вызван хаос на почте, железной дороге, в аптеках и энергетических компаниях, сетует Proletären.

В выигрыше остаётся крупный бизнес, а проигрывают от этого все обычные граждане, которые получили ухудшение социальных услуг и повышение цен. Ярким примером могут послужить цены на электричество, которые основаны на том, что Швеция связана обязательствами с Агентством Евросоюза по сотрудничеству энергетических регуляторов ACER, которая вынуждает шведов экспортировать электроэнергию по рыночным ценам, что приводит к росту внутренних цен, несмотря на низкую себестоимость шведской электроэнергии.

ЕС через Маастрихтский договор мешает Швеции бороться с безработицей и гарантирует компаниям дешёвую рабочую силу, в то время как фискальная система не позволяет государственные инвестиции. Ульф Кристерссон говорит о росте свободы, но одной из самых больших несвобод является безработица, лишение возможности обеспечивать себя. У премьер-министра и поддерживающих его партий нет ни одного конкретного предложения по борьбе с массовой безработицей, и такая же ситуация во всём ЕС. Если Швеция и Европа хотят стать свободнее, то борьба с безработицей должна быть ​​на первом месте. Без удовлетворения основных потребностей граждан нет свободы, а классовый разрыв будет только увеличиваться, что и наблюдается год за годом в ЕС и, прежде всего, в Швеции, пишет Proletären.

ЕС — это огромная трата ресурсов. Сельскохозяйственный сектор «удобряется» непонятными дотациями, которые в основном идут крупным фермерам. Фонд восстановления ЕС после коронавируса должен спасти Евросоюз с невообразимыми 7500 миллиардов крон, из которых Швеция должна будет внести 150 млрд. Большая часть этих денег пойдет в Венгрию и Польшу, которые в последние годы отличались ограничениями свободы слова и обширной коррупцией. С тех пор как Швеция присоединилась к ЕС 28 лет назад, королевство перечислило членские взносы на сумму 815 миллиардов шведских крон. В заключение материала редакция Proletären призывает предоставить возможность шведскому народу дать оценку членству Швеции в ЕС посредством проведения референдума. По мнению журналистов, их страна сможет стать зеленее, безопаснее и свободнее лишь после выхода Швеции из Евросоюза и прекращения денежных потоков в Брюссель.