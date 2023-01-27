 

“На Большом Каретном”: квартиру Высоцкого в Москве сдадут в аренду

27.01.2023, 5:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.

Эти строки в исполнении легендарного советского барда, поэта и актера Владимира Высоцкого знают миллионы сограждан. Музыканта в Советском Союзе не просто любили – его боготворили. Каждое его стихотворение, каждая песня моментально разлеталась по всей стране.

К сожалению, выдающийся музыкант прожил короткую жизнь. Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Однако он успел оставить после себя богатое творческое наследие, которое до сих пор не теряет своей актуальности. В среду, 25 января, барду исполнилось бы 85 лет.

В 1949-1955 годах музыкант проживал в квартире на том самом Большом каретном переулке Москвы, о чем сообщает табличка на фасаде дома. Недвижимость, по данным Пятого канала, выкупил предприниматель из Екатеринбурга.

Бизнесмен, будучи большим поклонником творчества Владимира Высоцкого, принял решение сдавать его квартиру в аренду. Правда, речи о постоянном проживании не идет. Скорее у граждан появится возможность прикоснуться к истории. За сутки проживания придется выложить 20 тысяч рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12.21 / Отрезанный живот, четыре года без интима и роль свахи в “Давай поженимся”: что стало с Даной Борисовой

11.01.22 / Странное создание с гор Сьерра-Невада

07.12.22 / Chery начала тесты внедорожника Jetour T-1, который может появиться в России

04.07.22 / Они выбрали жрать – Личное мнение

12.10.22 / Мнение: Останемся ли мы без кофе и бананов, европейцы без десерта и дефицит импортного алкоголя

26.01.23 / “Просто мода”: фрики с кровавыми порезами и черно-розовыми волосами мимикрировали под массы

19.01.22 / На Крещение водоканал Белгорода вместо горячей воды подал ледяную

23.09.22 / Сабина Ахмедова, Катерина Шпица, Алексей Учитель и другие на вечеринке в Сочи

28.06.21 / Четыре растения в огороде, которым дрожжи жизненно необходимы. Как приготовить подходящий раствор и полить

03.06.22 / Пограничники арестовали россиянина за попытку ввезти в Россию «Биг Мак»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика