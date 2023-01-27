IPhone 12 подешевел в РФ почти вдвое

Сегодня стало известно, что американский смартфон Apple iPhone 12 теперь можно приобрести в РФ вдвое дешевле первоначальной цены.

Отметим, новый аппарат появился в РФ изначально по цене 80 тысяч рублей, но позже ритейлеры постепенно снижали прайс. В настоящее время цена на смартфон Apple iPhone 12 составляет от 43 тысяч рублей. Эксперты констатировали, что самая низкая стоимость аппарата зафиксирована исключительно в Москве, но в дальнейшем девайс может появиться по доступной цене и в остальных городах страны.

Новый смартфон Apple iPhone 12 получил 6,1-дюймовый экран. За производительность модели отвечает мощный чипсет Apple A14 Bionic и 4 гигабайта оперативной памяти. Основная камера представлена двумя одинаковыми датчиками 12 мегапикселей.