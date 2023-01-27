Глава делегации на переговорах в Вене Гаврилов: Не вижу, чтобы США были готовы к переговорам по Украине

Не видно готовности американцев к переговорам, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, говоря о словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о готовности ослабить санкции против РФ ради серьезных переговоров по Украине.

По его мнению, теперь вряд ли кто-то серьезно поверит этим призывам. Гаврилов указал, что «говорить с одной стороны «мы готовы к переговорам» и объявлять о направлении танков Abrams (на Украину), стимулировать к этому немцев, с нашей страной такие штучки вряд ли пройдут», информирует РИА «Новости».

«Как заявляли и наши руководители, и президент (Владимир Путин), и министр (глава МИД Сергей) Лавров, мы готовы к серьезным переговорам без фиги в кармане. Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу… Здесь я не вижу, чтобы американцы или западники каким-либо образом говорили, что они будут готовы к переговорам. Будем смотреть, как будет развиваться этот трек», – сказал Гаврилов в эфире «Соловьев LIVE».

Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон готов рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении РФ при серьезных переговорах по Украине.

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