 

Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем

27.01.2023, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить». В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию. На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.

Позднее Нуланд сообщила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.

В прошлую субботу замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.20 / В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом

12.04.21 / Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным

25.10.21 / Бронзовая призерша Олимпиады Магучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить гражданство

24.02.21 / Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США

13.02.22 / “Иди нах…й со своей правдой”. На съемочную группу журналиста Ткача напали в Днепре

13.11.20 / Эксперт рассказал о причинах для обязательной перезагрузки смартфона

13.08.20 / ВЦИОМ определил уровень доверия россиян результатам выборов в Белоруссии

26.12.20 / Набиуллина раскрыла смысл своих брошей

31.10.20 / В РФ за сутки выявили 18,1 тыс. случаев коронавируса

05.09.20 / Премьер Швеции не поддержал призывы остановить строительство «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика