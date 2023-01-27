Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области

Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.

Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.

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