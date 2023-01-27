 

Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области

27.01.2023, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.

Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.21 / CNN – в Индии мошенники вакцинировали солёной водой более 2 тысяч человек

23.10.21 / Украина предложила скидку на транзит сверх законтрактованных объемов газа всем, кто хочет поставлять через ее ГТС – Минэнергетики

29.06.20 / В Совфеде решили обсудить голосование в течение нескольких дней на выборах

15.10.20 / Алиев описал будущее Нагорного Карабаха

06.07.21 / Ретейлеры в Москве заявили о невозможности в срок привить сотрудников от COVID

13.06.22 / Анонсирована очередная встреча Путина и Лукашенко

14.10.20 / Роскосмос вернул Рогозину аккаунт в Twitter

23.06.21 / Euronews – в рестораны только с прививкой — Москва ужесточает санитарные ограничения

30.07.20 / Мемориальный комплекс в Кемерово обрушился через три дня после установки

10.10.21 / Стали известны место и дата похорон нардепа Полякова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика