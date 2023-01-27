Рютте считает, что Шенген в опасности из-за плохо работающей системы приёма беженцев

По мнению премьер-министра Нидерландов, Шенгенская зона находится под угрозой, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Марк Рютте настаивает на необходимости обеспечить более качественную работу системы регистрации и выдворения беженцев в странах сообщества, чтобы сохранить Шенген в долгосрочной перспективе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что Шенгенская зона находится под угрозой, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. «Нам нужна функционирующая Дублинская система, чтобы иметь возможность сохранить Шенген в долгосрочной перспективе», — заявил Рютте в интервью изданию и некоторым другим СМИ в Брюсселе.

По его словам, он до сих пор недоумевает, почему человек, задержанный на границе Германии и Нидерландов, не был зарегистрирован раньше. Согласно Дублинской системе предоставления убежища в Европейском союзе, ответственность за это несёт первое государство-член, в которое прибывает лицо, ищущее убежища.

В прошлом году на внешних границах ЕС было зарегистрировано 330 тыс. нелегальных пересечений границы, но реальное число, скорее всего, было намного больше, поскольку в это же время в странах — членах ЕС было подано около 900 тыс. заявлений на получение убежища. Нидерланды, как и Германия, особенно страдают от этого: сейчас они принимают в три раза больше лиц, ищущих защиты, чем обычно, и у них слишком мало убежищ для такого числа нуждающихся.

По словам Рютте, он также настаивал на возрождении Шенгенских правил в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой он встретился во вторник. Вопрос миграции находится в центре внимания внеочередного заседания Европейского совета, которое состоится 9 и 10 февраля.

Во внутреннем документе с обозначением позиции правительство в Гааге призывает Еврокомиссию регулярно отчитываться о выполнении правил, которые включают возвращение людей в страны первоначальной регистрации, когда те начинают выбирать более подходящее для них государство. В документе также содержится призыв к увеличению ресурсов для охраны внешних границ. «Все виды стационарной и мобильной инфраструктуры должны быть частью более широкого пакета мер по обеспечению безопасности границ», — говорится в документе.

Как поясняет Frankfurter Allgemeine, к стационарной инфраструктуре относятся ограждения, на которые многие государства-члены хотят получать финансирование из общего бюджета ЕС. Однако, когда Рютте спросили об этом, он ответил неохотно. Это требование, по его мнению, спорно.

Можно попытаться организовать «пилотный проект» в Болгарии, считает он. Австрия недавно потребовала от Брюсселя выделить €2 миллиардов на усиление пограничных укреплений. В конце концов, в Европейском совете потребуется единогласная поддержка решения о финансировании, подчеркнул Рютте. Добиться этого будет нелегко.

Именно поэтому премьер-министр Нидерландов сосредоточен на других вопросах, таких как ускоренная репатриация лиц, которым отказано в предоставлении убежища. В этот четверг министры внутренних дел стран ЕС обсудят этот вопрос в Стокгольме, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.