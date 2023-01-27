Американцы вынуждены отапливать дом дровами из-за растущих цен на газ

Счета за отопление растут по всей стране. Многим американцам это становится не по карману. В такой ситуации им приходится отапливать дом дровами. NBC News сообщает, что возникают целые общины, которые занимаются заготовкой дров для помощи нуждающимся.

Можно назвать это Министерство дров. Члены баптистской общины округа Фокир в Северной Вирджинии собираются каждые выходные не для церковной службы.

ЧЛЕН БАПТИСТСКОЙ ОБЩИНЫ: Ну, в нашем случае это не про «я», а про «мы».

Они рубят, грузят и доставляют полученные в дар дрова тем соседям, которым они нужны для отопления домов.

ДЖЭЙ ЭРУ, член баптистской общины: Это компромисс для многих из тех, кому мы доставляем дрова. Вы оплачиваете счёт за отопление, чтобы работал счёт за газ.

Благодаря работе общины округа Фокир, 41 семья, включая Жанет и Найджела Кларк, могут не выбирать, оплатить ли им счёт или согреться.

ЖАНЕТ КЛАРК, жительница округа Фокир: Это значительно лучше электричества и газа, нам они не по карману. Это очень дорого. Да, дорого.

Семья Кларков отапливает свой дом дровами не одно десятилетие.

ЖАНЕТ КЛАРК: Моему отцу было 85 лет, а он всё ещё пилил дрова в том лесу для мамы. Я очень рада, что нам привозят дрова и нам самим не приходится этим заниматься.

Этой зимой цены на отопление дома для среднестатистической семьи взлетели до небес. Стоимость газа по стране повысилась на 28 процентов по сравнению с прошлой зимой. Печной мазут вырос в цене на 27 процентов, а электричество — на 10. Такие данные приводит Министерство энергетики.

Дровяные склады, вроде этого в округе Фокир, привлекли внимание администрации Байдена. Этой зимой лесная служба США направит таким группам по всей стране более 700 000 долларов в рамках двухпартийного закона об инфраструктуре.

Конечно, это просто кусок дерева, но для некоторых жителей округа Фокир он значит гораздо больше.

ДЖЭЙ ЭРУ: Они делятся с нами своими историями, рассказывают, что происходит на работе. Я познакомился с одним мужчиной, который любит рыбачить. Он стал мне показывать фотографии своего улова, жаловаться, что любимая команда Dallas Cowboys плохо играет. Вот так мы и узнаём друг друга, сближаемся.

Для семьи Кларков это означает на одну головную боль меньше.

ЖУРНАЛИСТ: Что бы вы делали без таких парней, как Джэй, который помогает вам с дровами?

ЖАНЕТ КЛАРК: Наверное, я бы пошла обламывать ветки. Да, да, можно набрать хвороста. Но они не согреют, нужны дрова.

Строим общество. Полено за поленом.

ВЕДУЩИЙ: Гарри присоединяется к нам в прямом эфире. Гарри, а насколько эффективно отапливать дом дровами? Я знаю, что так поступали раньше. Возможно ли распространить такую практику по всей стране?

ГАРРИ ГРАМБАХ, корреспондент: Это абсолютно не эффективно, опасно и требует больших временных затрат. Например, Найджел, с которым мы беседовали для этого сюжета, рассказал нам, что, когда замерзает ночью, вынужден вставать из постели, чтобы подбросить дров. Это встречается всё чаще, поскольку счета за отопление повсеместно растут.

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.