«Оскар»-2023 объявил номинантов

Все везде и сразу: Навальный, жестокие сказки, «На западном фронте без перемен».

Главное событие для соотечественников — выдвижение картины якутских авторов Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Незабываемая картина, в том числе и по киноязыку. Тревожное, темного серебра изображение. Серое небо, серое море. На пустынном побережье российской Арктики — одинокий человек в старой хижине у Чукотского моря. Это Максим Шакиров, морской биолог. Вокруг — дикая неласковая природа. И ожидание встречи. Однажды утром он пытается выйти и не может. Дверь приперта снаружи. Это моржи. Их десятки тысяч. Максим лезет на крышу и докладывает о том, что около 95 тысяч моржей вышли из моря на побережье. Что лед в море отсутствует полностью. Трагический экотриллер, в котором — смерть и стон. Гигантская трагедия, вызванная климатическим потеплением. Трагедия, до которой человечеству нет дела. Оно занято тем, что истребляет себе подобных. Здорово, что якутское кино так мощно и разновекторно развивается.

Кадр из фильма «Выход»

В основных номинациях все в основном предсказуемо. В режиссерской секции — Спилберг с ностальгическим автофикшеном «Фабельманы» о своем детстве в Аризоне и Калифорнии. О том, как волшебство кинематографа окончательно завладело его сердцем, а он с помощью камеры почувствовал власть, возможность воздействовать на людей, на их настроение и желания.

Рубен Эстлунд с «Треугольником печали» (вторая «Золотая пальмовая ветвь» Рубена Эстлунда). Фарсовая трехчастная трагикомедия о гибели элит. На «корабле дураков» — по паре богатейшей твари на любой вкус. Улыбчивые пожилые британцы с миллионами, заработанными на продаже ручных гранат; русский олигарх, создавший состояние на торговле удобрениями в Восточной Европе; шведский программист, написавший заветный золотой код для игр. Впрочем, все здесь не столько живые люди, сколько виртуальные инстаграмеры, предпочитающие изображать, позировать, красоваться. Все переменится после катастрофы на необитаемом острове, где с чистого листа конструируется «Новый порядок»: снова неравенство. Только товаром вместо никчемного Ролекса и Инстаграма оказывается «секс по требованию».

Кадр из фильма «Треугольник печали»

Режиссер Тодд Филд выдвинут за драму «Тар» — о вымышленной знаменитой дирижерке, возглавляющей Берлинский филармонический оркестр Лидии Тар. Мы застаем ее на пике карьеры, готовится запись ее любимой симфонии Малера; уходит в печать книга; музыковеды, начинающие дирижеры рвут ее на части. Она властная и на репетициях, и в неоднозначной личной жизни. Но постепенно она оказывается в сетях новомодной культуры отмены, из которых ей не выбраться. Музыканты фильм критикуют за профессиональные неточности, а киножурналисты в основном хвалят. В одном все сходятся: блистательная, филигранная работа Кейт Бланшетт заслуживает высших наград. Она уже получила актерский приз Венецианского фестиваля и скорее всего получит «Оскар».

Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт сняли наглый панковский фантастический боевик «Все везде и сразу». Хозяйка убогой прачечной, американка китайского происхождения среднего возраста, спасает мультивселенную. Потому что она — избранная, обладает способностью перемещаться между параллельными реальностями. В главной роли — легенда гонконгских боевиков Мишель Йео.

Кадр из фильма «Все везде и сразу»

И наконец, Мартин МакДона. О его скромном и странном «Банши Инишерина» с момента выхода продолжают спорить профессионалы и критики. Очень черная, я бы даже сказала, угрюмая трагикомедия с членовредительством. В четвертом фильме МакДоны («Залечь на дно в Брюгге») Колин Фаррелл и Брендан Глисон вновь соединились в дуэте рассорившихся товарищей. Их нелепая абсурдная ссора разворачивается на пустынном острове, на берегу холодного моря. А на большой земле идет гражданская война. И кажется, осколки ее снарядов летят далеко-далеко — прямо в сердца простодушных островитян-ирландцев.

Кадр из фильма «Банши Инишерина»

Эти же картины — в номинации «Лучший фильм». Здесь же и одна из самых важных лент года — «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, поражающая жестокостью, душераздирающая интерпретация романа Ремарка. История мальчиков на чужой войне, которые не приходят домой.

Снятое на немецком языке страстное кино Бергера — возвращение к почти забытому «Вопросу вины», к осознанию катастрофы, которая несет война, разрушающая природу человека.

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен»

В этой номинации и «Аватар: Путь воды» Кэмерона, который идет в РФ подпольным экраном, и байопик «Элвис» База Лурмана, в котором Остин Батлер изумляет невероятной метаморфозой, на глазах превращаясь в короля рок-н-ролла; и блокбастер «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински о знаменитом летчике-асе с Томом Крузом в главной роли, и даже «Говорят женщины» Сары Полли — история насилия над слабым полом в вымышленной религиозной колонии меннонитов. Но фильм Полли скорее всего выдвинут ради гендерного равноправия.

Судя по всему, работы, которая бы значительно превосходила другие, в номинации нет. Поэтому полагаться приходится на вкус академиков. Зато в анимационной секции определенно есть лидер. Это восхитительная картина «Пиноккио» Гильермо дель Торо — одного из самых жестоких сказочников современности. Действие хрестоматийной сказки разворачивается в Италии, захваченной фашистами.

В документальной секции — фильм «Навальный» Дэниела Роэра. Биографический триллер о российском оппозиционном политике. Авторы концентрируют внимание на событиях, связанных с его отравлением. Слоган фильма: «Яд всегда оставляет след».

95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой газеты»

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