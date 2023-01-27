 

“На чужом мужике болтается без трусов”: жена застукала мужа за интимом с Волочковой

27.01.2023, 3:42, Разное
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Недавно Анастасия Волочкова засветилась в танце с Никитой Джигурдой. Балерина была в коротком платье, а когда актер поднял ее на руки и начал кружить6 все гости рассмотрели ее голый зад и не только. Звездная сваха Елена Толкачева в беседе с “Дни.ру” призналась, что была шокировала поведением Анастасии Волочковой.

“Меня Анастасия Волочкова не просто удивила в этот раз, она меня шокировала. Я посмотрела ее танец с Никитой Джигурдой, где она опять с раздвинутыми ногами на чужом мужчине. Мне показалось, что она там вообще была без трусов в этом беленьком красивом коротюсенььком платьишке. Весь вареник наружу. Они там кружатся, у нее все торчит. люди смотрят, они просто в шоке. Как бывшая балерина Большого театра? Да вообще, как может вести себя таким образом приличная девушка? Это просто отвратительно”, – призналась Толкачева.

Сваха добавила, что недавно Волочкова позволила выкинуть подобное в присутствии ее собственного мужа. Дело было в одном из ресторанов. Балерина, по ее словам, не постеснялась ее присутствия и так же выставляла срамный бугорок.

“Пыталась соблазнить моего мужа в ресторане, точно также пыталась раздвигать перед ним ноги. Прямо в моем присутствии. Он был в шоке, он у меня приличный человек. Встал, отвернулся, ему было стыдно. А Анастасии Волочковой не было стыдно. Недавно она кричала всем, что выходит замуж, что у нее есть любимый мужчина, который сделал ей предложение. Да какой нормальный мужчина будет находиться рядом с ней? Она же всем кричала, что в феврале выходит замуж. Так почему же на чужом мужике болтается без трусов? Так ведут себя только падшие женщины. Ну честное слово, позорище Российской Федерации”, – заявила Елена Толкачева.


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