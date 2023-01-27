 

Марка Meizu запатентовала дизайн своего нового флагмана Meizu 20

27.01.2023, 3:40, Разное
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Пользователям доступны снимки нового смартфона Meizu 20, который пока не анонсирован производителем.

Вместе с тем разработчики ранее подали патент на регистрацию внешнего вида аппарата. По патентным снимкам можно рассмотреть дизайн устройства до премьеры. Указано, что с тыльной стороны размещены четыре датчика основной камеры, характеристики которой пока скрыты. Кроме того, селфи-камера будет размещена под дисплеем в верхней части лицевой стороны Meizu 20.

Главным преимуществом ожидаемой модели смартфона выступает высокопроизводительный чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Выпущенная модель сможет похвастаться улучшенными характеристиками, однако подробности рассекретят несколько позже.


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