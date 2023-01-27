Samsung Galaxy S23 Ultra получит 12-Мп селфи-камеру

Презентация флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra до сих пор не прошла, однако некоторые характеристики рассекречены инсайдерами.

На этот раз пользователям стали доступны фотографии, сделанные на основной модуль камеры гаджета. Таким образом, потенциальные покупатели могут заранее ознакомиться с качеством изображения на новый аппарат, который имеет множество опций. Представленные снимки сделаны в стандартном и ночном режиме, давая возможность детально рассмотреть отличия каждого из режимов.

Вместе с тем новая модель сможет похвастаться высокой производительностью, достигнутой благодаря новому восьмиядерному процессору. Пока остальные характеристики остаются засекреченными. Премьера Samsung Galaxy S23 Ultra состоится 1 февраля.