Нуланд: Одобрение Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16
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Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила, что Турции было сказано, что Конгресс, вероятно, будет относиться к продаже F-16 Анкаре намного более благосклонно после ратификации документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.
Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
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