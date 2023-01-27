 

Нуланд: Одобрение Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16

27.01.2023, 2:57, Новости дня
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Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила, что Турции было сказано, что Конгресс, вероятно, будет относиться к продаже F-16 Анкаре намного более благосклонно после ратификации документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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