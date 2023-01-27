Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: США не считают эскалацией отправку на Украину американских танков

Администрация США серьезно воспринимает предупреждения РФ относительно рисков эскалации из-за поставок вооружений Киеву, но не считает эскалацией отправку на Украину американских танков, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления российской стороны относительно рисков, касающихся поставок новых вооружений Киеву, Сингх сказала, что в Вашингтоне не считают подобные шаги эскалационными, передает ТАСС.

Как отметила представитель Пентагона, в Вашингтоне раньше слышали подобные заявления от РФ касательно поставок противотанковых комплексов Javelin, реактивных систем залпового огня HIMARS, а затем и комплексов ПВО Patriot.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что якобы совершенно не видит в поддержке Украины какой-либо эскалации. Отвечая на вопрос о том, считают ли в Пентагоне, что заявления Москвы о рисках эскалации можно игнорировать, Сингх сказала, что в Вашингтоне заявления РФ воспринимают всерьез.

При этом она добавила, что в Вашингтоне просто «уже такое слышали» каждый раз, когда объявляли о новой военной помощи Украине.

Представитель Пентагона в связи с этим также заверила, что Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Сингх подчеркнула, что США продолжат предоставлять Украине то, что ей требуется.

Напомним, во вторник стрелки «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи» из-за риска эскалации конфликта на Украине.

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