Gazette Haiti: На резиденцию премьера Гаити напали десятки полицейских

Протестующие против роста насилия в отношении правоохранителей в Гаити десятки полицейских атаковали резиденцию премьер-министра страны Ариэля Анри в Порт-о-Пренсе, сообщил местный новостной портал Gazette Haiti.

Как утверждается, протестующие забросали резиденцию камнями, подожгли возле здания автомобильные шины, стреляли в сотрудников охраны, однако о раненых или погибших не сообщается, передает ТАСС.

Кроме того, как информирует портал, полицейские заблокировали премьера в аэропорту имени Туссен-Лувертюра, куда он прибыл по возвращении с саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств, проходившего в Аргентине.

Протесты полицейских начались в четверг после убийства шестерых их сослуживцев членами вооруженных банд в пригородах Порт-о-Пренса.

Напомним, многолетний социально-политический кризис на Гаити обострился в июле 2021 года, после убийства президента Жовенеля Моиза.

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