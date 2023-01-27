Американские «топливные боровы» очень прожорливы, и это может стать большой проблемой для Украины

Несмотря на огневую мощь, скорость и броню, у «Абрамсов», которые Вашингтон пообещал Киеву, есть один существенный недостаток. По словам экспертов, газотурбинные двигатели американских танков «жадно поглощают» топливо, поэтому для непрерывной подпитки им нужна огромная логистическая цепочка, пишет Newsweek.



AP

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби обсудил с журналистами недавнее решение Вашингтона передать Киеву 31 танк M1 «Абрамс». Среди прочего поднимались вопросы об определённых проблемах, которые могут возникнуть у ВСУ при использовании этих бронемашин, пишет Newsweek.

Кирби заявил, что «Абрамсы» используют газотурбинный двигатель, которому нужен определённый тип топлива. Поэтому, по словам чиновника, Соединённым Штатам необходимо обеспечить его бесперебойную доставку на Украину.

В интервью Newsweek майор армии США в отставке и специалист по боевым действиям в городских условиях Джон Спенсер согласился с доводом Кирби. «Заправка станет проблемой для Украины. Двигатель М1 действительно может работать на различных видах топлива, но я помню, что они работали только на авиационном керосине», — заявил он.

Спенсер добавил, что даже если у ВСУ есть другие танки, способные работать на дизеле, у армии Зеленского всё равно могут возникнуть проблемы. «На Украине вообще проблемы с топливом, даже если это обычный дизель. Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки на фоне безостановочных российских атак на инфраструктуру», — отметил он.

Профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рино сообщил Newsweek, что «Абрамс» может работать на керосине типа JP-8, который обычно используется вооружёнными силами США и НАТО. Следовательно, доступность топлива может оказаться не таким уж «непреодолимым» препятствием.

Вместе с тем Рино обратил внимание на тот факт, что из-за своего непомерного аппетита «Абрамс» получил прозвище «топливный боров». Однако, по его словам, высокое потребление является необходимым условием для того, чтобы танк мог «быстрее разгоняться и набирать «крейсерскую» скорость».

Адъюнкт-профессор истории Корнеллского университета в Вашингтоне Дэвид Силби также отметил эту особенность «Абрамсов». «Главное, что двигатель жадно поглощает топливо», — заявил он Newsweek.

По словам Силби, расход топлива «Абрамс» составляет от 1,5 до 3 галлонов на милю. При этом эксперт подчеркнул, что оценка даётся в «галлонах на милю», а не в более привычном для большинства автомобилей формате «мили на галлон».

«Это означает, что «Абрамс» нуждается в огромной логистической цепочке для непрерывного снабжения топливом. В этом плане он уступает другим западным танкам, но не намного», — заявил он.

Капитан корпуса морской пехоты США и бывший сотрудник Госдепартамента Мэтью Хох заявил Newsweek, что с учётом огневой мощи, скорости и брони «Абрамс» является «королём поля боя». Но, по его мнению, этому «королю» требуются не только специальное топливо.

«Они весят по 70 тонн. Есть только определённое количество — и определённые типы — оборудования, которое может перевозить эти штуки», — заявил Хох, добавив, что российские танки легче «Абрамсов» примерно на 25–30 тонн.

Кроме того, по мнению Хоха, обучение украинского персонала управлению «Абрамсами» также займёт значительное время. И это не говоря уже о способности ВСУ обеспечивать топливом не только танки, но и все другие транспортные средства, которые в нём нуждаются.

Тем не менее Спенсер заверил Newsweek, что Украина — при поддержке союзников — справится с любыми подобными трудностями. «Несмотря на все эти препятствия, я уверен, что есть планы по их преодолению», — предположил он.